Lanotiziagiornale.it - L’altra faccia del risiko bancario: rischio tagli per gli sportelli

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ilè entrato nel vivo e le conseguenze potrebbero riguardare da vicino anche molti correntisti. Perché al di là delle operazioni di mercato, c’è da valutare un, sottolineato dalla First Cisl: le fusioni potrebbero ridurre ulteriormente il numero di filiali fisiche degli istituti, lasciando sempre più Comuni senza uno sportello. Ma partiamo dagli ultimi sviluppi del, ovvero l’offerta pubblica di scambio lanciata da Bper per la Banca Popolare di Sondrio. Un’operazione che “non è stata in alcun modo sollecitata né preventivamente concordata”, sottolinea l’istituto valtellinese. L’11 febbraio si riunirà il cda della banca guidata da Mario Alberto Pedranzini per le valutazioni del caso, mentre l’ad di Bper, Gianni Franco Papa, ritiene che l’offerta non sia ostile.