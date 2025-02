Laliga scompare dalla mappa dei trasferimenti

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-07 13:22:00 Calcio italiano:L’ultimo mercato delle firme ha battuto di nuovo Record storici nel calcio professionistico maschio e femmina, come confermato dal Rapporto FIFA diinternazionali del gennaio 2025.Secondo questo rapporto, preparatodivisione dei servizi legali e della conformitàche ha sede a Miami, a gennaio un totale di 5.863 trasferimento internazionale nel calcio professionale maschile. È la cifra più alta registrata in gennaio e supera Quasi il 20 % del record precedente di gennaio 2024.I club hanno speso 2.265 milioni di euroche significa anche un massimo storico in questo periodo di registrazione. Questo importo è superiore del 57,9 % rispetto a gennaio 2024 e 47,1 % superiore a quello del record precedente, registrato nello stesso mese del 2023.