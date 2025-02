Ilfattoquotidiano.it - L’Aga Khan italiano, Gianfranco Brignone: nella sua ‘Costa Smeralda’ vado ancora oggi

Erano amici. Entrambi visionari. Uno è stato l’ispirazione dell’altro. Genius Loci, hanno inventato un’architettura da resort turistico che non deturpasse il paesaggio. Proprio negli stessi anni in cui il nostro Sud era devastato da scempi edilizi di un governo scellerato, mi basta solo la rete ferroviaria lungo il perimetro della Calabria e della Sicilia imbrattando una delle geografie costiere più straordinarie del BelPaese.“Siamo solo corniciai della natura”, dicevano all’unisono Karim Aga. Il primo di origine persiana, nato a Ginevra, con un tir di titoli: era il 49esimo Imam principe ereditario dei musulmani ismailiti e discendente diretto del profeta Maometto e fondatore della Costa Smeralda. Il secondo, torinese, erede di una famiglia di banchieri, sulla costiera frastagliata messicana del Pacifico (che ricorda un po’ la costiera amalfitana) ha inventato Careyes, santuario di bellezza incontaminata in mezzo a una giungla tropicale.