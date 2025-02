Liberoquotidiano.it - L'aereo precipita in strada, Brasile choc: due morti in centro a San Paolo

Almeno due persone sono morte nello schianto di un piccoloto in un viale di San, in, nella mattinata di venerdì 7 febbraio, poco dopo essere decollato da un vicino aeroporto privato. Il velivolo èto nel trafficato quartiere di Barra Funda, nella parte occidentale della città, vicino ale alcuni pezzi della fusoliera hanno colpito una moto e un autobus ferendo sei persone, ricoverati in ospedali della zona con ferite lievi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente. L'era diretto a Porto Alegre, nello stato meridionale del Rio Grande do Sul.