Ladro cerca di rubare un'auto parcheggiata, il proprietario lo mette in fuga

Ladri in azione nella tarda serata di ieri (6 febbraio) a Lusciano. Un malvivente, con il volto travisato, hato diun’all’esterno di un’abitazione in via Carminiello.Dai filmati delle telecamere di sorveglianza, si nota il delinquente avvicinarsi alla vettura.