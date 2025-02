Ilrestodelcarlino.it - L’acqua e quei costi-trappola, addebitati anche se non dovuti: “Accolte le prime segnalazioni”

Pesaro, 7 febbraio 2025 – Prosegue la battaglia dell’associazione Evolviamo Pesaro contro gli aumenti delle tariffe idriche e ipresenti in bolletta relativi all’allaccio alla rete fognaria e alla depurazione. “Marche Multiservizi addebita a tutti i cittadini questia quelli che non sono allacciati e non usufruiscono della depurazione e ci risultano essere numerosi – dice la presidente dell’associazione, Pia Perricci –. Dopo la segnalazione fatta per questa irregolarità, in tanti hanno provveduto ad inoltrare a Marche Multiservizi la richiesta di esenzione e rimborso e stanno arrivando lerisposte dal gestore che ha riconosciuto checittadini non devono pagare idella depurazione e delle fogne. Noi come associazione richiediamo un rimborso almeno decennale per questiimpropriamente.