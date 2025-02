Bolognatoday.it - La Virtus conduce per lunghi tratti ma nel finale vince Parigi. Ivanovic: "Molte palle perse"

LaSegafredo Bologna si arrende in volata contro il Paris Basketball nel Round 26 di Turkish Airlines Euroleague 2024/25, scendendo ad un record di 7-19. Ai felsinei, avanti per larghidel match anche di 14 lunghezze, non sono bastati i 17 punti e 5 rimbalzi di Shengelia, i 15 punti.