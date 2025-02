Secoloditalia.it - La vicina chiede aiuto, vigilante interviene e spara ai banditi: uno di loro in “condizioni disperate”

Stavano rapinando una donna nel suo appartamento quando sono stati scoperti dal vicino di casa della vittima, una guardia giurata che stava rincasando ancora in divisa e armato della pistola. Ieri sera, poco dopo le 19, in un condominio sulla via Cassia al civico 1001 in zona Tomba di Nerone a Roma Nord, unha affrontato il gruppo di malviventi e nella colluttazione, ne ha ferito unondogli un colpo di pistola alla testa. Il ferito, quindi, è rimasto a terra mentre i complici scappavano.In gravi, l’uomo ferito è stato trasportato al San Filippo Neri e ricoverato nel reparto di chirurgia dove, nel corso della notte, è stato sottoposto ad un delicato intervento. Le suesono. Intanto nel condominio di via Cassia sono accorsi i carabinieri della stazione Tomba di Nerone e della compagnia Trionfale.