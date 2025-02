La truffa col finto ministro Crosetto si allarga Le telefonate ad Armani per pagare riscatti a giornalisti rapiti | la lista dei Vip finiti nel mirino

Leggi su Open.online

Ci sarebbero anche Giorgioe Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada, tra i grandi imprenditori contattati daitori che si fingevano ildella Difesa Guidoo membri del suo staff per chiedere centinaia di migliaia di euro. Il denaro, secondo quanto raccontavano i malviventi, sarebbero serviti peril riscatto e liberare prigionieri – soprattuttoin Medio Oriente. Unaspesso fallita ma, nel caso di un grande imprenditore milanese che ha sporto denuncia, riuscita per il valore totale di un milione di euro diviso in due bonifici. La procura di Milano ha aperto un fascicolo d’indagine peraggravata, affidato al pm Giovanni Tarzia. Il congelamento (difficile) dei trasferimenti Sono ancora in corso i tentativi, probabilmente vani, di congelare i versamenti su conti esteri da oltre un milione di euro complessivo.