La tana del granchio il significato della canzone di Bresh a Sanremo 2025

debutta in gara al Festival dicon laNelladel, una ballata enigmatica e personale che esplora un momento di crisi e riflessione interiore. Il cantautore genovese torna sul palco dell’Ariston con un brano che lui stesso definisce “unaubriaca“, il cuiesplora il difficile equilibrio tra il desiderio di comprendere e la paura di ferire, rifugiandosi in un luogo simbolico fatto di ricordi e riflessioni. Di seguito, il testo.Nelladelc’è unaHo posato i miei vestiti al soleTi ho vista piangere dietro alle mie paroleMa non sapevo cos’altro dire di teOra che siamo soli mi puoi pure parlareGuardati intorno non c’è nessunoNon far così non mi giudicareHo una parola sbagliata per ogni fraseSono soltanto un uomo e non ci so fareE anche se tu non lo vuoi sapereSappi però che alla ?ne ti voglio beneSono una madre che si sgolaUna testa che gira ancoraUna chitarra che non suonaUna borsa piena di buchiSe capisci che non ti amoSei una sirena che non nuotaCosa puoi direFammi solo sapere quando vuoi guarireDall’espressione hai qualcosa da dire per meMa lo sento non mi dai due lireUn sacchetto di plasticaTiene i nostri due costumi bagnatiCe li siamo dimenticatiNella macchina che è rimasta sotto al sole per tutta l’estateAd ottobre li ho ritrovatiLascio la via per teOra che non è più un sìCamera mia non è una metropoliChe incubo stare ad aspettare in un monolocaleSei fuori a carnevaleSono una madre che si sgolaUna testa che gira ancoraUna chitarra che non suonaUna borsa piena di buchiSe capisci che non ti amoSei una sirena che non nuotaCosa puoi direFammi solo sapere quando vuoi guarireDall’espressione hai qualcosa da dire per meMa lo sento non mi dai due lireSe il mare si è salatoÈ perché un marinaio ci ha pianto sopraSe han fatto il calendarioÈ perché ti vorrei fare santa oraSenti che forte il ventoVento che non si posaCosa puoi direFammi solo sapere quando vuoi guarireDall’espressione hai qualcosa da dire per meMa lo sento non mi dai due lireHo bisogno solo di riuscire a convincere teNon solo teHo bisogno solo di riuscire a convincere teMa lo sento non mi dai due lire Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@bandicoot)Ildel titolo resta volutamente sfumato: “Ladel” rappresenta un rifugio interiore, un luogo intimo e nascosto che ognuno può interpretare a modo proprio.