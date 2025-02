Sport.quotidiano.net - La storia. Pietro Marangon incontra i ragazzi della sua scuola dopo il gol col Varese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non è passato neppure un mese (era il 12 gennaio) dal giorno in cui, prodotto del vivaio biancorosso, ha segnato il suo primo gol con la maglia biancorossa ad Albenga. E forse anche per “festeggiare“ la ricorrenza, il trequartista appena diciottenne è tornato fra i banchi di quella che è stata la suaperre i bambiniPrimaria Giovanni Canetta di Sant’Ambrogio in. "La mattina venivo qui e non vedevo l’ora di finire le lezioni per andare ad allenarmi, ho fatto tutto il settore giovanile delper arrivare a coronare il mio sogno di esordire in prima squadra", ha raccontato. Commosse le insegnanti che hanno visto crescerenel ritrovarlo aalcuni anni. "Un’emozione speciale poter vedere tornare qui un nostro alunno nei panni di un calciatore del- ammette Antonella Scarfò, referenteCanetta - teniamo moltissimo alle attività sportive, è il nostro secondo appuntamento con i biancorossi e segue quello con la Canottieridi dicembre".