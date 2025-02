Ilgiorno.it - La Segre al Memoriale: "I bambini sono sacri. Da qui parta la pace"

di Marianna Vazzana "Ciche in tante parti del mondocoinvolti nelle guerre, ie non devono essere toccati". La voce della senatrice a vita Lilianaè così chiara da squarciare il buio della sera del 6 febbraio. Anniversario triste, perché in quella data, da tredicenne, 81 anni fa arrivò nel campo di sterminio di Auschwitz dopo una settimana di viaggio cominciato al binario 21 della stazione Centrale. Ora, quel luogo accoglie ildella Shoah, teatro ieri dell’evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio con la Comunità ebraica di Milano in memoria di tutti i deportati. Lei si rivede nella bambina che era. "I– sottolinea –. In Sudan come in Israele, in Congo come in Palestina, in Ucraina come nel Corno d’Africa. La morte inflitta aipesa come macigni nelle nostre coscienze di esseri umani e ci fanno provare quella vergogna che disse Primo Levi".