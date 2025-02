Ilfoglio.it - La rotta artica è già compromessa

La pace nell’Artico è finita definitivamente tre anni fa. Con l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, gli equilibri in una delle aree più strategiche del mondo sono cambiati, anche all’interno dell’istituzione più importante dell’area, il Consiglio artico, costituito oltre che da alcuni osservatori dagli otto paesi che hanno sovranità: Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Stati Uniti e Svezia. Negli ultimi tre anni, man mano che Mosca si mostrava sempre meno disposta a cooperare nell’Artico con le altre potenze, progressivamente si avvicinava alla Repubblica popolare cinese, che già dal 2018 ha mire d’influenza ben precise nella regione. Come durante il periodo della Guerra fredda, la militarizzazione dell’Artico è già iniziata. Ma non è soltanto una questione di deterrenza strategica: chi ha più potere nella regione polare ha più controllo sullae sulle nuove vie di comunicazione che si andranno a formare sempre di più a causa dello scioglimento dei ghiacciai.