Viterbotoday.it - La Roma Volley sceglie Soriano nel Cimino per il suo prestigioso Summer Camp

Leggi su Viterbotoday.it

Sono già in corso le iscrizioni per ildellaClub, in collaborazione con le società affiliate alla reteNetwork. Si tratta delestivo residenziale organizzato dalla società pallavolistica che milita nella massima serie delfemminile e il suo obiettivo è.