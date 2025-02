Sololaroma.it - La Roma punta il Venezia, Hummels a riposo: Ranieri ridisegna la difesa

Reduce dalla sconfitta per 3-1 in Coppa Italia con il Milan, laè chiamata a ripartire da subito. I giallorossi vogliono dimostrare di aver metabolizzato l’eliminazione dal torneo tricolore e desiderano rialzare sin da subito la testa. Già, perché l’obiettivo è continuare ad avvicinarsi a quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima edizione di Conference League. I capitolini devono però andare passo dopo passo e preparare con cura la prossima gara con il, in programma domenica 9 febbraio alle 12:30 allo stadio Penzo. Una partita estremamente delicata, contro un cliente che venderà cara la pelle.Claudioè consapevole che lo scontro con i lagunari sarà difficile e non andrà preso sottogamba, con i ragazzi di Eusebio Di Francesco che proveranno a regalare una giornata indimenticabile al loro pubblico.