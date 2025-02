Quotidiano.net - La riforma della sanità, Moratti: “I medici di base restino autonomi. Ma la paga diventi oraria”

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 7 febbraio 2025 – La chiave di volta per riorganizzare lana die aumentarne la capillarità è cambiare il criterio col quale sono retribuiti idi famiglia: non più a seconda del numero di pazienti, ma inalle ore lavorate. L’a differenziata, cara alla Lega, non è invece soluzione necessaria per centrare l’obiettivo, anzi meglio definire i Livelli essenziali di prestazioni per scongiurare disparità tra regioni. Infine, niente vieste quando si tratta di Organizzazione mondiale(Oms). Questo il pensiero di Letizia, europarlamentare e presidenteConsulta nazionale di Forza Italia, ex assessora alla Welfare lombardo. LETIZIAPOLITICA Perché FI ritiene che ididebbano restareti dallo Stato, a differenzaallo studio del ministro Schillaci che, pare, li vorrebbe dipendenti statali? “La proposta che abbiamo depositato alla Camera e al Senato è chiara: l’a deidi, attraverso la conferma del rapporto parasubordinato, garantisce una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, un miglior equilibrio tra l’attività professionale e l’attività dipubblica, un servizio più capillare e, non ultimo, preserva il rapporto fiduciario tra medico e paziente.