La ricetta delle casarecce con ragù bianco e un ingrediente segreto preparate in una grande bottega romana

C’è chi dice che le ricette della tradizione non vadano toccate, e chi invece sa che basta un dettaglio per dare quel tocco in più a un piatto. Rudy Ruggeri, giovane pizzicarolo romano e cuoco diPasolini al Mercato Rionale Casal De’ Pazzi, appartiene decisamente alla seconda scuola di pensiero. E lo dimostra - ancora una volta - con le sueal, mantecate a fine cottura con uninsolito: il blue shropshire scozzese.L'alIl, nelle sue infinite declinazioni, è uno dei condimenti più amati per la pasta. Carne macinata, soffritto ben rosolato, un tocco di vino per sfumare e una cottura lenta, che concentra i sapori. Ma il colpo di scena di Rudy Ruggeri arriva alla fine: nella mantecatura della pasta con il suodi vitello aggiunge con generosità il blue shropshire, un formaggio erborinato ancora poco usato nella cucina italiana, ma che il giovane pizzicarolo definisce senza esitazioni «uno dei miei preferiti».