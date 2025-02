Anteprima24.it - La replica di Poste a Fedeconsumatori: “Nessuna criticità nelle zone segnalate”

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma diItaliane in riposta alla denuncia di Federconsumatori Benevento.Con riferimento all'articolo dal titolo "Lettere consegnate in ritardo, l'azione di Federconsumatori controItaliane", del 5 febbraio,Italiane assicura di aver svolto le opportune verifiche e desidera confermare che, nella zona segnalata, la consegna della posta è regolare e non si apprezzano. L'Azienda ricorda, infine, che sul territorio operano altri competitor che si occupano della consegna di fatture di numerosi gestori di energia.Italiane invita pertanto i cittadini a verificare sempre tali circostanze in modo da poter risalire efficientemente ad eventuali.