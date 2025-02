Lanotiziagiornale.it - “La questione è politica, hanno scelto di liberare un boia”. Parla la vicecapogruppo del M5S al Senato, Maiorino

Alla Corte penale dell’Aja, secondo il quotidiano Avvenire, è arrivata una denuncia sull’operato del governo italiano per “ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma”, in relazione alla vicenda Almasri. La Cpi per ora ha detto che non vi è aperto alcun caso contro esponenti italiani ma rimane la figuraccia del governo a livello mondiale. Alessandradel M5S al, che ne pensa?“Innanzitutto c’è da dire che questa volta l’fatta veramente grossa. E non solo l’fatta grossa, ma le tante versioni contrastanti fornite dai ministri e dagli esponenti della maggioranza, fino alle recenti informative,ulteriormente aggravato la loro posizione. Ciò che è preoccupante è che stanno minando i principi del diritto internazionale e rischiano di mettere l’Italia fuori dalla comunità internazionale.