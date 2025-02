Sport.quotidiano.net - La prossima partita. Due nuovi tecnici. La trasferta vietata

Anche la Ternana avrà un nuovo allenatore per la gara di lunedì 10 febbraio: esonerato a sorpresa Ignazio Abnate, al suo posto sembra fatta per Fabio Liverani. Un doppio esordio in panchina,che non se ne vedono certo spesso. Oltre che sui consueti canali a pagamento Sky e sulla piattaforma NowTv, Ternana-Arezzo sarà trasmessa in chiaro anche su Raisport, per i tifosi aretini che non potranno seguire la squadra inper il divieto imposto dal Prefetto di Terni. Prosegue intanto la preparazione degli amaranto di Bucchi. Anche ieri il gruppo si è allenato al Comunale. Nel posticipo di lunedì non ci sarà Settembrini, fermato dal problema al ginocchio che gli aveva fatto saltare la gara di Gubbio. Disponibile invece Capello, anche lui assente sul campo umbro per un affaticamente muscolare che, secondo lo staff tecnico e quello medico sarebbe risolto.