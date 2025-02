Ilrestodelcarlino.it - La proposta di legge: "Fermiamo la fuga dei nostri giovani, meno tasse e incentivi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unadiper favorire il ritorno e la permanenza deilaureati nelle aree interne, montane e periferiche. E’ quanto depositato, alla Camera, dal deputato piceno Augusto Curti, ex sindaco di Force. Un progetto interessante, quello sollecitato dall’onorevole del Partito Democratico, proprio nei giorni caratterizzati dalla polemica per il previsto arrivo nelle Marche, e anche ad Ascoli, della Link University, università privata molto contestata dalle forze di centrosinistra. In merito allasuilaureati, Curti spiega che si tratta di un insieme di misure finalizzate ad arrestare ladi cervelli e generare nuove opportunità di crescita per i territori interni, che sono colpiti dal fenodello spopolamento. Un problema, questo, che riguarda in maniera diretta anche il Piceno e quei comuni, come Arquata, Acquasanta e la stessa Force, che stanno ancora pagando le conseguenze del terremoto dell’agosto 2016.