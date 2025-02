Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dall’8 al 14 febbraio 2025: Pia in pericolo, Gregorio riesce a raggiungerla

Cosa ci attende nelle prossime puntate Lain onda nella settimanaal 14? Riflettori puntati su Pia, che si troverà faccia a faccia con. L’ex maggiordomo riuscirà a eludere la sorveglianza messa in atto da Romulo e Salvador, e raggiungerà la donna, che sarà costretta a mentirgli per salvare Dieguito.TrameLaRomulo incarica Salvador di cercarenella tenuta, senza informare Petra. Il ragazzo si organizza in base alle istruzioni ricevute dal capo maggiordomo, e fa dividere tutta la servitù in coppie assegnando una zona a ogni coppia, nell’intento di bloccare l’ex maggiordomo e non permettergli di raggiungere Pia, ma le ricerche non danno alcun risultato. Salvador deve fare molta attenzione a comunicare con i colleghi, visto che Petra deve essere tenuta all’oscuro.