Puntomagazine.it - La poetessa franco-siriana Maram Al-Masri cittadina onoraria di Baronissi

Leggi su Puntomagazine.it

La Sindaca Anna Petta: “Un riconoscimento al valore della sua poesia e al suo impegno per la libertà e la giustizia”Laa margine della cerimonia: “Scrivere poesie significa aiutare gli altri a capire il mondo”Questa mattina si è tenuto presso il Comune diil conferimento dellanzaallaAl-. L’evento ha visto una forte partecipazione di giovani, che hanno interagito attivamente con la, ponendo domande sulla scrittura poetica e sul suo potere di trasformare il dolore in speranza e cambiamento sociale.Presenti gli istituti scolastici Margherita Hack e Autonomia 82, insieme ai fondatori di Casa della Poesia, Sergio Iagulli e Raffaella Marzano.“Il Comune diè onorato di conferire lanzaAl-per il suo impegno nei movimenti di liberazione della Siria, per il suo alto contributo all’emancipazione femminile e per la sua instancabile lotta contro la violenza di genere.