La peggior Inter di Inzaghi nel momento decisivo! 8 giorni al giudizio finale

Simoneha portato a Firenze la suada quando è allenatore del club. Manca la risposta nel, tra ottoarriva ilE VERSIONE DELL’– Si è già detto tanto nel giro di poche ore dalla fine della partita tra Fiorentina e. È chiaro che al Franchi si sia presentata laversione dell’di Simoneda quando siede sulla panchina del club nerazzurro. La squadra attuale campione d’Italia, per chi lo avesse dimenticato, non perdeva una partita con 3 gol di scarto dal 2019. Con l’allenatore piacentino non era mai accaduto. L’ha perso l’ultima volta con due gol di scarto nel 2023, precisamente il 21 maggio contro il Napoli a pochidalladi Champions League. Tutti questi numeri spiegano la serata del Franchi, dove niente ha funzionato.