La nuova Anm parte già spaccata | la destra di Mi vuole presidente il procuratore di Messina Ma gli altri gruppi dicono no | verso lo stallo

Tra la separazione delle carriere in arrivo, lo sciopero già proclamato e i virulenti attacchi della politica, il momento richiederebbe una guida forte e unitaria. Eppure i vertici dell’Associazione nazionale magistrati rischiano di inaugurare il mandato con una vistosa spaccatura. Sabato si riunisce per la prima volta il nuovo Comitato direttivo centrale, il parlamentino eletto a fine gennaio: dovrà scegliere al suo interno lagiunta e in particolare il, cioè l’uomo (o la donna) che per quattro anni sarà il principale portavoce della magistratura italiana, sostituendo l’uscente Giuseppe Santalucia. L’indicazione del nome, da prassi, spetta al gruppo di maggioranza relativa, in questo caso i conservatori di Magistratura indipendente (Mi). Che però vogliono proporre un candidato molto divisivo: ildiAntonio D’Amato, 64 anni, già membro del Consiglio superiore della magistratura e, prima ancora, a lungo al ministero della Giustizia sotto i governi Berlusconi.