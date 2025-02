Romadailynews.it - “La nostra Capitale” 17 febbraio: Giornata Nazionale del Gatto

La, in programma il 17in occasione delladel, è l’evento patrocinato e finanziato dalla Città Metropolitana di Romain collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente e l’Ufficio della Garante degli Animali di Roma.La manifestazione, che avrà luogo presso l’Atlantico, in Viale dell’Oceano Atlantico 271D, dalle 13 alle 20, sarà articolata in attività dedicate a differenti fasce di pubblico.Dalle 13 alle 16:30 è previsto uno spazio dedicato ai ragazzi, durante il quale si terranno lezioni formative incentrate sulla gestione e il corretto approccio al. Gli interventi approfondiranno vari aspetti legati alla vita e al benessere dei felini.Gli argomenti trattati durante le lezioni per ragazzi avranno come focus approfondimenti sul comportamento dele su come approcciarsi correttamente a esso; informazioni sul mondo delrandagio e sulle attività di volontariato dedicate alla sua tutela.