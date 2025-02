Ilnapolista.it - La mini-fuga di Conte: è riuscito sempre a vincere lo scudetto quando staccava di 3 punti le inseguitrici

Dopo la sconfitta di ieri dell’Inter contro la Fiorentina, il Napoli è ora a +3 sui nerazzurri con lo stesso numero di partite e può tentare una “” verso lo, cosa che èriuscita ad Antonioin Serie A.loogni volta che èa staccare di 3leSportmediaset scrive:Testa bassa e pedalare, come da slogan contiano. Dalle parti di Castelvolturno nessuno stato di esaltazione dopo il ko dell’Inter che consente al Napoli di tenersi il comando della classifica adesso con un piccolo patrimonio di trein più. Modesto vantaggio ma che, nelle mani di Antonio, così racconta la storia, nel passato si è trasformato per le rivali in un distacco incolmabile. A questo si aggiunge un senso di ulteriore compattezza tra allenatore e il gruppo squadra, dopo la chiusura del mercato in cui il Napoli ha dovuto lasciar andare Kvarastkhelia senza riuscire a sostituirlo.