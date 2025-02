Ilfattoquotidiano.it - “La mamma è caduta e non si rialzava”. Bimba di 7 anni va a scuola da sola, la donna morta per un malore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A settesi presenta ada, la maestra insospettita le chiede dove sia la madre e la risposta della bambina è agghiacciante: “Lae non si“. È accaduto a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone.Dopo aver telefonato senza successo alladella bambina e avvertito il padre, un operaio che era in quelle ore già al lavoro allo stabilimento che produce prodotti per Stellantis dopo un mese di cassaintegrazione, l’insegnante ha chiamato i soccorsi.L’uomo si è poi precipitato a casa ed ha trovato la mogliesul pavimento: aveva preparato la bambina per accompagnarla acome tutte le mattine e poi è stata colta dalche l’ha uccisa. A confermare che si è trattato di un decesso per cause naturali è stato il personale sanitario del 118 intervenuto con un’ambulanza.