Ilgiorno.it - La macchina della sanità. Cercansi 1.200 professionisti. Test su sci per i soccorritori

Leggi su Ilgiorno.it

Manca un anno ma laolimpica si sta mettendo in pista. Letteralmente: la settimana scorsa su quelle di Foppolo, in alta Val Brembana, circa 94del servizio pubblico lombardo hanno dimostrato di sapercela fare abbastanza da militare nelle squadre sci-montate. Fanno parte di un gruppo di 771 sanitari (156 medici, 390 infermieri e 225 tecnici) esperti in emergenza-urgenza reclutati tra Areu, Asst e Irccs pubblici per ichiesti dal Cio: il primo, su ghiaccio, la prossima settimana ad Assago, un altro su sci a Bormio prima di fine mese "e poi andranno avanti tutto l’anno, per verificare il nostro modello di soccorso sanitario", spiega Massimo Lombardo, il dg dell’Areu. Sono l’ossatura-base di una rete che, a regime, di "patroller",su sci o pattini, ne richiederà una settantina al giorno.