Ilrestodelcarlino.it - La lotta delle ’perline’. Sos cassa integrazione. Al sit-in c’è pure Conte: "La premier venga qui"

Sono oltre cinquanta le ‘perline’ che hanno accolto, ieri, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, davanti alla sede bolognese de La Perla. Attorno al sit-indipendenti della storica azienda bolognese dell’intimo di lusso, ci sono alcuni oggetti creati ‘ad hoc’ per il presidio. Tra i materiali, due bulbi di vetro collegati da un piccolo foro e con della sabbia all’interno che scorre dall’alto verso il basso, formano la ‘clessidraperline’. Come a dire: "Non c’è più tempo". Intanto le lavoratrici cantano in coro "Compraci, noi siamo in vendita" al futuro imprenditore che acquisirà la ditta. Ed è solo unatante cover che hanno arricchito il presidio e accompagnato laoperaie del brand di corsetteria di lusso. Il leader pentastellato, una volta giunto sul posto, prima ascolta e batte a tempo le mani ("La vostra tenacia è da ammirare") e poi interviene parlando davanti al folto gruppo di persone: "Abbiamo un problema di sistema.