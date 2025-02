Ilgiornale.it - La lotta alle occupazioni abusive: telecamere e guardie giurate a presidio delle case

Il piano per laall’abusivismo nelleAler, finanziato dalla Regione Lombardia, è ormai una realtà che sta migliorando la sicurezza in alcunearee più critiche di Milano e della Lombardia. L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco: "Stiamo agendo in modo deciso per migliorare la qualità della vita nei quartieri più difficili"