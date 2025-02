La locomotiva d’Europa si è definitivamente inceppata | a dicembre la produzione industriale della Germania crolla del 24%

Lanotiziagiornale.it - La locomotiva d’Europa si è definitivamente inceppata: a dicembre la produzione industriale della Germania crolla del 2,4%

Lasi è. Da mesi, lasta attraversando una vera e propria crisi economica, con dati così disastrosi che, per trovare un confronto simile, bisogna tornare indietro al lockdown del 2020, imposto per contrastare l’emergenza Covid-19. A scattare questa devastante fotografia del Paese è l’istituto di statistica federale tedesco Destatis, che monitora l’andamento dell’industria.Dati alla mano, alaè scesa del 2,4% su base mensile, un calo ben oltre le aspettative. Un dato preoccupante, soprattutto perché, secondo le stime provvisorie di Destatis, arriva dopo che a novembre laaveva provato a interrompere la sua lunga striscia negativa, registrando un +1,3% che faceva sperare in una ripresa.Lasi è: aladel 2,4%E invece, niente.