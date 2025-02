Ilrestodelcarlino.it - "La lettura aiuta a coltivare valori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Massimo Cristiani, presidente di Selenella, Consorzio Patata Italiana di Qualità, perché avete deciso di sostenere il progetto Cronisti in Classe? "Siamo entusiasti di aderire a questo progetto, perfettamente in linea con l’impegno che Selenella investe da tempo nel mondo giovanile. Desideriamo incoraggiare le nuove generazioni a sviluppare un pensiero critico, che consenta loro di fare scelte legate al proprio benessere e al proprio futuro. Da sempre sosteniamo ilegati allo sport, all’amicizia, alla non competitività, oltre che alla salute, al benessere e all’educazione a un corretto stile di vita alimentare, ricco di ortaggi di alta qualità e da filiera 100% italiana come quelli di Selenella. Leggere, informarsi e sviluppare una capacità critica per sostenere le proprie opinioni è altrettanto importante: da qui la scelta di incoraggiare ’Cronisti in classe’.