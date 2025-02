Gamberorosso.it - La lenticchia d’acqua ha il via libera: il superfood che potrebbe cambiare il futuro dell’alimentazione in Europa

Lad'acqua, termine popolare per indicare la Lemna minor, ha ricevuto il nulla osta ufficiale dell'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare che ha come ruolo anche quello di approvare i cosiddetti novel food. L'approvazione è il risultato di quasi dieci anni di ricerche condotte dalla ricercatrice Ingrid van der Meer dell'ateneo olandese Wageningen University & Research. Con l'ok definitivo questa piantadare un contributo significativo alla transizione proteica e alla sfida alimentare europea.Che cos'è lad'acquaSi tratta di una pianta ricca di proteine e coltivabile in modo sostenibile che la maggior parte delle persone conosce come alghe dato che si moltiplica rapidamente nelle acque stagnanti. In Thailandia e in altri Paesi asiatici, le lenticchie d'acqua vengono consumate e vendute principalmente nei mercati locali.