Tvplay.it - La Juve espugna Como tra le polemiche: è ancora Kolo Muani show

Leggi su Tvplay.it

Lavince ma non convince, e contro ilrischia più volte di andare in svantaggio. La risolve, tra le, il solito.Finisce 2-1 in favore dei ragazzi di Thiago Motta, ma anche in questo caso, così come contro l’Empoli, c’è poco di cui essere lieti. Almeno contro i toscani lantus era riuscita a trovare fiducia e addirittura a dilagare nel finale, mentre contro la squadra di Fabregas è andata ben diversamente. Lasubisce dall’inizio alla fine e vince solo fortunosamente, con ilche recrimina per un rigore negato.Latra le: è. (LaPresse) TvPlay.itFin dai primi minuti è stato ila dimostrare di voler fare la partita, come nel dna della squadra di Fabregas. Al punto che i lombardi sfiorano il vantaggio in avvio di primo tempo prima con Cutrone, poi con Nico Paz e poicon Da Cunha, neutralizzati da Di Gregorio.