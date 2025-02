LA Italia Excellence Award 2025 all’arredatrice Cynthia Sleiter | ha lavorato con i mostri sacri del cinema

Leggi su Ildenaro.it

L’arredatrice romana, candidata all’Oscar per ‘Conclave’ di Edward Berger, riceverà il premio “LA” venerdì 28 febbraio nel corso del ‘Nominees Gala’ promosso all’Istitutono di cultura all’immediata vigilia degli Academys. Sin dal 2006, il classico appuntamento istituzionale a conclusione del “Los Angeles,– Film Fashion And Art Festival” promosso dall’Istituto Capri nel Mondo con sostegno del Ministero della Cultura e di Intesa Sanpaolo e col patrocinio di Anica, Apa, Scabec del sistemain California (Consolato Generale, Istituto Di Cultura, Ice Ed Enit).Ad accompagnare laci sarà anche la scenografa Suzie Davies, candidata per lo stesso film di Edward Berger che vede in corsa anche Isabella Rossellini (nella categoria Miglior Attrice non protagonista).