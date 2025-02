Cinemaserietv.it - La finestra sul cortile: ecco in quale scena appare Hitchcock (VIDEO)

Il regista inglese Alfred, maestro del brivido, era solito apparire come comparsa nei propri film, per pochi secondi, e nemmeno Lasulfa eccezione. Come potete vedere nelqui sopra,vi compare al minuto 26, mentre aggiusta un orologio nella casa di un pianista e compositore, mentre il protagonista, James Stewart, lo osserva dal suo appartamento.ne LasulNel capolavoro del 1954, L.B. “Jeff” Jefferies (interpretato da James Stewart), è un fotografo costretto a casa con una gamba rotta. Annoiato e impossibilitato a muoversi, con l’aiuto di un cannocchiale, inizia a osservare i vicini dalla sua, trasformando ildel suo palazzo in una sorta di palcoscenico su cui si svolgono le vite altrui. Tra gli inquilini ci sono personaggi affascinanti: una ballerina sensuale, una coppia litigiosa, un compositore in crisi e.