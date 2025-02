La Ferrari 250 LM prima a Le Mans nel 1965 venduta alla cifra record di 349 milioni di euro

Ilfattoquotidiano.it - La Ferrari 250 LM prima a Le Mans nel 1965 venduta alla cifra record di 34,9 milioni di euro

Nella settimana di Rétromobile, a Parigi, la250 LM, con telaio numero 05893, celebre per aver trionfato24 Ore di Lenelcon i piloti Masten Gregory e Jochen Rindt del team North American Racing Team (NART), è stata battuta da RM Sotheby’s per ladi 34,9di. Si tratta dellapiù alta mai sborsata in un’asta per questo modello del Cavallino Rampante. Il sesto e più importante dei 32 esemplari costruiti di250 LM carrozzato Scaglietti. Laraggiunta, 34,88ditasse escluse, testimonia l’incredibile valore storico e collezionistico di questa vettura.La 250 LM in versione base veniva equipaggiata con un motore V12 di 3,3 litri da 320 CV di potenza a 7.500 giri/min. che gli consentiva una velocità massima di 287 km/h.