La Fenailp lancia Sos Antiracket, associazione specializzata nella difesa di imprese e lavoratori autonomi

Leggi su Ildenaro.it

Un impegno concreto per la legalità. La(Federazione nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti) rafforza il proprio impegnotutela dellecontro il racket e l’usura attraverso SosAntiusura, l’degli imprenditori e deivittime di reati estorsivi e usurari.La collaborazione si prefigge lo scopo di contrastare il fenomeno dell’usura, del sovra indebitamento e delle infiltrazioni criminali nel tessuto economico, offrendo assistenza concreta alle vittime e promuovendo la cultura della legalità attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri pubblici e progetti di prevenzione.«Siamo in prima linea per supportare le vittime e accompagnarle in un percorso di riscatto. Lavoriamo per offrire assistenza qualificata, supporto legale e psicologico, ma soprattutto per restituire fiducia agli imprenditori che si sentono soli e senza via d’uscita», spiega Tommaso Battaglini, presidente di SosAntiusura.