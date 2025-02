Sport.quotidiano.net - La felicità di Raffaele. "Serata fantastica. E’ un grande gruppo»

Il primo a esultare, dall‘altra parte dell‘oceano, è stato Rocco Commisso, incollato a telefono e televisione. "Vittoria incredibile malgrado le assenze. Abbiamo dominato contro unasquadra come l’Inter. Complimenti a mister Palladino e a Luca Ranieri come capitano che ha guidato ununito e determinato. Un grazie ai nostri tifosi che hanno spinto la squadra dall’inizio alla fine". Enorme la soddisfazione di mister Palladino, che ammette di aver vissuto lapiù bella della carriera da allenatore. "Sicuramente è stata la più bella partita da quando alleno in Serie A, abbiamo fatto qualcosa di pazzesco, tra staff e calciatori. Voglio ringraziare i ragazzi che hanno giocato in varie posizioni, anche adattati". Fiorentina in zona Champions, Palladino frena. "Sono felice che i ragazzi come Dodo siano ambiziosi, hanno sempre voglia di migliorarsi.