Ilnapolista.it - La Federcalcio inglese venderebbe anche sua nonna, e così ha distrutto la bellezza della FA Cup (Telegraph)

Il quarto turnoFA Cup in Inghilterra “è uno dei grandi momenti salientistagione calcistica. Ci sono 16 partite, sorprese, ribaltamenti e fughe all’ultimo minuto”, scrive il. Era bellissimo. non lo è più. “Quello che un tempo era un momento glorioso è stato allungato, dilatato e trasformato in un sbobba infinita, una massacrante ultramaratona di 96 ore”.Per illa colpa è, la FA, che “sipure la” per far soldi.“Le compagnie televisive via cavo, superate e aggirate dalle emittenti digitali per i diritti di trasmissione in diretta del campionato, vedono nella coppa l’opportunità di catturare audience. Se ci sono 16 partite disponibili, ognuna ne vuole più di una”. Insomma il trionfo dello spezzatino.“Per la Fa niente parla più forte del denaro.