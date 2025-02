Lapresse.it - La famiglia di Chico Forti ha depositato richiesta di semilibertà

Ladi, che domani compirà 66 anni, haladial tribunale di sorveglianza. E domani potrebbe essere a Trento per fare visita all’anziana madre. Lo riporta il Corriere del Trentino., dopo 24 anni di carcere in Florida per l’omicidio di Dale Pike per cui si è sempre dichiarato innocente, è rientrato in Italia il 18 maggio dell’anno scorso per finire di scontare la pena nel carcere veronese di Montorio dove ha seguito un corso professionale per diventare pizzaiolo. Unico caso di ergastolano a cui gli Usa hanno concesso di espiare la pena nel Paese d’origine, è rientrato in Italia dopo un lungo lavoro diplomatico portato avanti dal governo e dalla premier in prima persona.