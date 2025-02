Ilgiorno.it - La dinastia decapitata. I timori per il futuro:: "Cosa succede adesso?"

Il dolore e iper il. "Ieri notte non abbiamo dormito, siamo senza parole, mancano pochi giorni alla nascita del bambino", raccontano Fabio Sala e Alessandro Mazzetti, dipendenti e delegati Cisl, 37 anni di servizio in Rovagnati e 26. "Lorenzo Rovagnati aveva a cuore il nome dell’azienda e della famiglia, ilindustriale, si preoccupava dell’avvenire. Quel che è successo è una tragedia. Ce lo ricordiamo bambino in fabbrica, con il papà. Erano diversi, ma il figlio aveva la stessa educazione. Quel che è successo è un disastro dal punto di vista personale". Stessa commozione per Stefania Cananà, oggi 46enne in stabilimento da quando ne aveva 19. "La perdita colpisce tutti nel profondo. È cambiato il mondo da quando ho cominciato, oggi è tutto automatizzato. Le relazioni ne hanno risentito, ma Lorenzo Rovagnati veniva una volta a settimana in fabbrica".