Tpi.it - La destra esiste, la sinistra no

Leggi su Tpi.it

Anziché citare in apertura il solito Fukuyama, il politologo che prima si è inventato la «fine della storia», in nome del sereno vento dell’Ovest che avrebbe spirato sul mondo una volta abbattuto il Muro di Berlino, e poi, qualche decennio dopo, si è messo a parlare di «identità», avendo capito di aver sbagliato completamente analisi, partiamo dall’Italia. Se ha destato scalpore la paralisi del Parlamento, poiché il Governo non intende assumersi le proprie responsabilità sul caso Almasri, riferendo al Paese ciò che è accaduto realmente, siamo sconcertati dal fatto che non susciti altrettanto allarme ciò che sta avvenendo a proposito della Consulta e della Vigilanza Rai. La Corte costituzionale, infatti, è costretta a lavorare a ranghi ridotti per via dell’incapacità della maggioranza di trovare un accordo con le opposizioni, il che fa sì che ormai le sentenze vengano emesse da undici giudici su quindici, con il rischio che, in caso di indisposizione di qualche membro, essa sia impossibilitata a riunirsi per mancanza del numero legale.