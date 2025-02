La deputata Montaruli spiega il suo Bau bau | Furfaro e il Pd continuano a lapidarmi ma una condanna non può essere a vita

Leggi su Open.online

«non mi ha riconosciuto come collega contestando la mia presenza in tv. E mi ha tolto la dignità di parola perché sono statata». Queste le parole, al Corriere della Sera, della vicecapogruppo alla Camera in quota Fratelli d’Italia Augustasul battibecco nella trasmissione Tagadà su La7, dove l’eletta ha fatto il verso del cane. I due hanno iniziato a discutere in studio sul caso Almasri.ha ricorda la vicenda che ha vistota per peculato nell’ambito dell’inchiesta “Rimborsopoli” sull’uso illecito di fondi pubblici destinati ai gruppi consiliari della Regione tra 2010 e 2014. «Io a differenza sua ho la fedina penale pulita. Voi siete abituati ad avere problemi con la giustizia, io no»,il deputato Pd. A quel puntoha iniziato ad abbaiare, ricordando la vicenda della senatrice Dem Monica Cirinnà, nella cui casa a Capalbio furono trovati 24 mila euro all’interno della cuccia del cane.