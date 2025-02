Ilfattoquotidiano.it - La Danimarca: “Più diritti ai groenlandesi”. L’Onu denunciava: “Contro di loro razzismo, donne costrette alla contraccezione forzata”

Nel piano è definito “un problema trascurato”. E ora che Donald Trump ci ha messo gli occhi sopra e nell’ex colonia si ricomincia a parlare di un referendum per l’indipendenza, Copenaghen tenta di correre ai ripari. Il governo danese ha presentato una serie di iniziative volte a combattere ile le discriminazioni nei confronti dei 17milache vivono in. “È importante che ipossano vivere senza pregiudizi, cosa che purtroppo non accade oggi”, ha detto il ministro per l’Integrazione Kaare Dybvad Bek, presentando un pacchetto di 12 misure tra cui spiccano il diritto a un passaporto groenlandese (“Il governo ha una profonda comprensione dello speciale senso di identità” dei cittadini originari dell’isola, si legge nel piano), e un più facile accesso agli interpreti per denunciare le discriminazioni: “Una buona interpretazione può contribuire a ridurre i malintesi e a migliorare il trattamento deiin”.