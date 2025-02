Laprimapagina.it - La cultura italiana nel mondo odierno – The Millennium Renaissance Designing the Future

Leggi su Laprimapagina.it

di Franca Colozzo * In qualità di CEO/Direttrice Esecutiva del Movimentole RRM3 – RINASCIMENTOIII, fondato dal Prof. George Onsy (Egitto), che ne è Presidente con associato alla presidenza il giornalista Goffredo Palmerini (L’Aquila, Italia) e vice-presidente la Dr. Nikki De Pina, fondatrice e leader di GPLT – GLOBAL PEACE LET’S TALK (UK), illustro di seguito le linee guida del nostro Movimento, composto da oltre 600 membri, esponenti dellamondiale e luminari dei media, con un incremento costante di adesioni.L’ambizioso progetto di creare l’Accademia ETERNORAMA, già in embrione in tredici gruppi linguistici ETERNORAMA da diversi anni su Facebook, nasce di concerto con la rivistale “The”, ormai prossima alla sua terza uscita, sia online che cartacea è stato presentato dal Prof.