Lettera43.it - La crisi di Rocca alla guida della Regione Lazio e altre pillole del giorno

Il governo di Giorgia Meloni è solido, almeno apparentemente. Ma le Regionite dal centrodestra come stanno? Scricchiola pericolosamente lache ha come governatore Francesco, per le tensioni ormai ingestibili tra Forza Italia e la Lega. I consiglieri che sono stati folgorati sulla via di Antonio Tajani, abbandonando Matteo Salvini, reclamano posti (gli azzurri sono passati da tre a sette), manon vuole un rimpasto. Così rischia di crollare tutto. Anche perché nell’opera di affondamentogiunta ce la stanno mettendo tutta anche i leghisti, che si dicono stanchi di non essere coinvolti nelle decisioni importanti, come per esempio le ultime scelte sui manager delle Asl. Il Carroccio è pronto a sfilarsi dmaggioranza? Secondo fonti interne al partito, raccolte da la Repubblica, in una discussione a cui ha partecipato lo stesso Salvini è stata presa in considerazione l’ipotesi di staccare la spina.