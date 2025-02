La Cosa | i 4 design del personaggio in live action classificati dal peggiore al migliore

Leggi su Cinefilos.it

La: i 4delindalalNella storia dei film di Fantastici Quattro, ci sono state molte sfide nel realizzare personaggi come La. La First Family della Marvel è stata trai primi a essere inventata per i fumetti, ma è anche tra i pochi ad aver resistito così a lungo senza ottenere un adattamento. Eroi dei fumetti come Superman hanno debuttato sulla pagina nel 1938 e hanno ricevuto un adattamento cinematografico 10 anni dopo, nel 1948. Capitan America ha debuttato nel 1941 e solo tre anni dopo è apparso sul grande schermo nel 1944, decenni prima del Marvel Cinematic Universe (MCU).Debuttando nei fumetti nel 1961, la prima uscita ufficiale nelle sale cinematografiche dei Fantastici Quattro non è arrivata fino a 44 anni dopo, e anche allora i fan si opposero al modo in cui i loro poteri venivano portati in vita sullo schermo.