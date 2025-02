Ilfattoquotidiano.it - La Corte Costituzionale ha stabilito un principio importante per chi subisce violenza domestica

“L’interesse alla conservazione dell’unità del nucleo familiare non può prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte”. Si tratta di una decisioneper tutte le donne che subiscononelle relazioni di intimità e che subiscono azioni violente e ritorsive anche dopo la separazione. Lail 6 febbraio scorso hache non fosse fondata la questione di illegittimitàdel sesto comma dell’articolo 605 del codice penale (sequestro di persona), sollevata da un Gup – giudice per le udienze preliminari di Grosseto.Il Gup doveva decidere sulla responsabilità penale di un uomo che era stato rinviato a giudizio per sequestro di persona, lesioni e minaccia aggravata nei confronti della ex moglie e del suo nuovo compagno.